«Атлетико» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 10 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Атлетико» (Испания) и «Тоттенхэм Хотспур» (Англия). Встреча пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В качестве главного арбитра матча выступит Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Пубиль, Ганцко, Руджери, Ле Норман, Симеоне, Кардозо, Лукман, Альварес, Гризманн.

«Тоттенхэм Хотспур»: Кински, Порро, Ромеро, Дансо, ван де Вен, Спенс, Грей, Сарр, Коло Муани, Ришарлисон, Тель.

Ответный матч между этими командами состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Брюгге» со счётом 7:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «шпоры» набрали 17 очков и заняли четвёртое место.