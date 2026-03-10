Макаров объяснил, почему не вернулся в «Рубин» после «Динамо», несмотря на переговоры

Бывший полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал, почему до перехода в «Кайсериспор» у него не получилось вернуться в «Рубин».

«Было много вариантов с Россией. Мне звонили из «Крыльев Советов». Был вариант с Китаем. И был очень интересный вариант с «Рубином», мы вели переговоры неделю, может, даже больше, пару недель. Это был очень интересный вариант и для меня, и для них. Я очень хотел вернуться.

Но, к сожалению, в этой жизни есть некие моменты, которые… Мне надо было закрыть обязательства финансовые перед нашим государством, и мы чуть-чуть не сошлись по финансам, поэтому отложили диалог до лета. У меня есть ипотеки, и если бы я пошёл туда, я бы не смог их выплатить, у меня были бы проблемы.

Я сюда [в «Кайсериспор»] пошёл на понижение — это 100%. Я выбрал играть в футбол, но, конечно, я думал о финансах, потому что в моём возрасте, да и в принципе каждый человек должен думать о финансах», — сказал Макаров в интервью проекту «Футбольный rehab».

Футболист играл за «Рубин» с 2020 по 2021 года, когда перешёл в «Динамо».

