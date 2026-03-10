Модрич прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Реал»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич отреагировал на слухи о возможном возвращении в мадридский «Реал». 40-летний футболист покинул «сливочных» в июне прошлого года, а затем перешёл в итальянский клуб на правах свободного агента.

Также сообщалось, что «Реал» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри, возглавляющего «Милан», на пост главного тренера по окончании нынешнего сезона.

«Аллегри и я в «Реале»? Слухи всегда ходят, но меня это не интересует. Я очень счастлив здесь, в «Милане», — приводит слова Модрича Madrid Xtra в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне хорватский футболист провёл 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт Модрича с итальянским клубом рассчитан до конца сезона, но может быть автоматически продлён ещё на год по желанию самого футболиста.