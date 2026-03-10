Скидки
«Два медведя в одной берлоге». Писарев назвал общую проблему «Зенита» и «Спартака»

«Два медведя в одной берлоге». Писарев назвал общую проблему «Зенита» и «Спартака»
Комментарии

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев назвал общую проблему «Зенита» и «Спартака», которые встретятся друг с другом в 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч пройдёт в субботу, 14 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«И «Спартак», и «Зенит» — одна и та же проблема. Я опять же к ней возвращаюсь — два медведя в одной берлоге. Это ключевая проблема у двух команд. Жедсон и Барко — одинаковые, Луис Энрике и Глушенков — это одни и те же футболисты, которые на одну и ту же позицию куплены. И это проблема «Зенита» и «Спартака», — сказал Писарев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

