«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Льоренте вывел испанскую команду вперёд на шестой минуте

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Атлетико» (Испания) и «Тоттенхэм Хотспур» (Англия). Встреча проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступает Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды). На данный момент счёт 1:0 в пользу испанской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На шестой минуте Маркос Льоренте открыл счёт в этой игре и вывел испанскую команду вперёд.

Ответный матч между этими командами состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Брюгге» со счётом 7:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «шпоры» набрали 17 очков и заняли четвёртое место.