Почеттино прокомментировал слухи об интересе «Реала» к нему

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино отреагировал на информацию, что мадридский «Реал» рассматривает его кандидатуру в качестве нового тренера команды.

«Вдохновлён ли я интересом со стороны «Реала»? Всему своё время. Футбол приведёт вас туда, куда захочет», — приводит слова Почеттино Madrid Universal со ссылкой на El Chiringuito на странице в социальной сети X.

Аргентинский специалист возглавляет сборную США с сентября 2024 года. Действующее трудовое соглашение Почеттино рассчитано до конца июля 2026 года. Нынешним главным тренером «Реала» является Альваро Арбелоа. Он возглавляет «Королевский клуб» с 13 января 2026 года.

