Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почеттино прокомментировал слухи об интересе «Реала» к нему

Почеттино прокомментировал слухи об интересе «Реала» к нему
Комментарии

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино отреагировал на информацию, что мадридский «Реал» рассматривает его кандидатуру в качестве нового тренера команды.

«Вдохновлён ли я интересом со стороны «Реала»? Всему своё время. Футбол приведёт вас туда, куда захочет», — приводит слова Почеттино Madrid Universal со ссылкой на El Chiringuito на странице в социальной сети X.

Аргентинский специалист возглавляет сборную США с сентября 2024 года. Действующее трудовое соглашение Почеттино рассчитано до конца июля 2026 года. Нынешним главным тренером «Реала» является Альваро Арбелоа. Он возглавляет «Королевский клуб» с 13 января 2026 года.

Материалы по теме
«Реал» включил Почеттино в список кандидатов на замену Альваро Арбелоа — ESPN

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android