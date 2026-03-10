Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гурцкая: руководство «Краснодара» сыграло очень большую злую шутку с командой

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о поражении «Краснодара» от «Рубина» (1:2) в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Ранее руководство «быков» настаивало на переносе игры из-за погодных условий.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

«Матч «Рубин» — «Краснодар»: у меня есть маленькое заявление по этому матчу. Я лично считаю, что руководство «Краснодара» сыграло очень большую злую шутку с командой. То, что они добивались переноса игры любой ценой — это была плохая история. Понятно, говорить после матча плохо. Но «Краснодар» как будто не долетел до «Рубина».

Просто знаю, сколько было звонков из Краснодара по поводу переноса этого матча в РПЛ и везде, куда только можно было дозвониться. Я не умаляю достоинств, как сыграл «Рубин». «Рубин» в первом тайме мощно старался. «Краснодар» был очень плохой во всех стадиях игры.

По-моему, не в первый раз Черникова после перерыва меняют. Черников в плохой форме. Плохое было настроение. Что значит, команда не хочет лететь на игру? Зачем её надо было переносить, если по всем законам всю жизнь измеряют погоду за два часа до игры и решают? Есть какой-то регламент. Почему команда не должна была лететь? Надо было, что, сэкономить на билетах?

Если, допустим, там было бы —25°C, а не пограничные —14-15°C, конечно, может быть, и не надо было лететь или что-то с этим делать, или прогноз показывал бы. Но команду изначально… И так команда буксует на старте сезона», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

