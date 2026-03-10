Скидки
Главная Футбол Новости

«Ювентус» хочет подписать Бернарду Силву из «Манчестер Сити» — La Gazzetta dello Sport

«Ювентус» хочет подписать Бернарду Силву из «Манчестер Сити» — La Gazzetta dello Sport
Комментарии

«Ювентус» изучает доступных свободных агентов и оценивает возможность заключения контракта с полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, конкуренция за футболиста высока, и на шансы «бьянконери» окажет существенное влияние, будут ли они участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Отмечается, что контакты с представителями игрока уже были. Также Бернарду интересен «Интеру», «Галатасараю», «Интер Майами» и «Бенфике».

В нынешнем сезоне 31-летний футболист провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

