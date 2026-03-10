В «Акроне» отреагировали на слова Дзюбы о готовности вернуться в «Спартак»

Владелец «Акрона» Павел Морозов отреагировал на слова нападающего и капитана команды Артёма Дзюбы, который ранее заявил о готовности вернуться в «Спартак». Кроме того, форвард допустил, что тольяттинский клуб может прекратить существование в случае вылета из Мир РПЛ.

«Сейчас не время рассуждать о возвращении в «Спартак», высказывать какие-то дестабилизирующие мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чём не основаны. Время собраться и набирать очки вместе с командой, капитаном которой он является», — приводит слова Морозова Odds.ru.

После 20 туров РПЛ «Акрон» набрал 21 очко и занимает 11-е место.

Дзюба является воспитанником московского «Спартака». Он находился в системе красно-белых до 2015 года.

Лучший бомбардир в истории России: