Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Акроне» отреагировали на слова Дзюбы о готовности вернуться в «Спартак»

В «Акроне» отреагировали на слова Дзюбы о готовности вернуться в «Спартак»
Комментарии

Владелец «Акрона» Павел Морозов отреагировал на слова нападающего и капитана команды Артёма Дзюбы, который ранее заявил о готовности вернуться в «Спартак». Кроме того, форвард допустил, что тольяттинский клуб может прекратить существование в случае вылета из Мир РПЛ.

«Сейчас не время рассуждать о возвращении в «Спартак», высказывать какие-то дестабилизирующие мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чём не основаны. Время собраться и набирать очки вместе с командой, капитаном которой он является», — приводит слова Морозова Odds.ru.

После 20 туров РПЛ «Акрон» набрал 21 очко и занимает 11-е место.

Дзюба является воспитанником московского «Спартака». Он находился в системе красно-белых до 2015 года.

Материалы по теме
Артём Дзюба заявил, что готов вернуться в «Спартак»
Эксклюзив
Дзюба допустил, что «Акрон» может прекратить существование в случае вылета из РПЛ

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android