«МЮ» не снизит цену выкупа Рашфорда для «Барселоны» — The Athletic

«Манчестер Юнайтед» не собирается снижать стоимость выкупа нападающего Маркуса Рашфорда для «Барселоны». Об этом сообщает журналист Энди Миттен из The Athletic.

По данным источника, «красные дьяволы» не намерены снижать изначальный ценник величиной € 30 млн. Манкунианцы считают, что летом футболист может заинтересовать и другие клубы по причине текущего уровня своей игры. Слухи о заинтересованности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика в Рашфорде на данный момент не подтверждены.

Маркус Рашфорд выступает за «Барселону» на правах аренды с июля 2025 года. В 37 матчах во всех турнирах за сине-гранатовых на его счету 10 забитых мячей и 13 результативных передач. На данный момент каталонцы возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги.