Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Австралия предоставила гуманитарные визы пяти сбежавшим футболисткам сборной Ирана

Австралия предоставила гуманитарные визы пяти сбежавшим футболисткам сборной Ирана
Комментарии

Австралия предоставила гуманитарные визы сбежавшим футболисткам сборной Ирана. В воскресенье, 8 марта, иранская команда проиграла сборной Филиппин (0:2) в заключительном матче группового этапа Кубка Азии и вылетела из турнира, заняв последнее место в группе A.

Ранее футболистки подверглись критике, так как не стали исполнять национальный гимн на одном из матчей. Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Позднее министр внутренних дел Австралии Тони Берк подтвердил, что этим спортсменкам предоставили временные гуманитарные визы.

«Они могут оставаться в Австралии. Здесь они в безопасности и должны чувствовать себя как дома. Я говорю другим членам команды, у них есть такая же возможность. Австралия приняла женскую сборную Ирана по футболу в свои сердца. Эти женщины пользуются огромной популярностью в Австралии, но мы понимаем, что они находятся в чрезвычайно трудной ситуации из-за решений, которые им приходится принимать. Однако у них по-прежнему будет возможность обратиться к австралийским официальным лицам, если они захотят это сделать», – приводит слова Берка The Guardian.

Материалы по теме
Видео
Иранские футболистки не исполнили гимн на Кубке Азии на фоне конфликта в регионе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android