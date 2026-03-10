Австралия предоставила гуманитарные визы пяти сбежавшим футболисткам сборной Ирана

Австралия предоставила гуманитарные визы сбежавшим футболисткам сборной Ирана. В воскресенье, 8 марта, иранская команда проиграла сборной Филиппин (0:2) в заключительном матче группового этапа Кубка Азии и вылетела из турнира, заняв последнее место в группе A.

Ранее футболистки подверглись критике, так как не стали исполнять национальный гимн на одном из матчей. Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Позднее министр внутренних дел Австралии Тони Берк подтвердил, что этим спортсменкам предоставили временные гуманитарные визы.

«Они могут оставаться в Австралии. Здесь они в безопасности и должны чувствовать себя как дома. Я говорю другим членам команды, у них есть такая же возможность. Австралия приняла женскую сборную Ирана по футболу в свои сердца. Эти женщины пользуются огромной популярностью в Австралии, но мы понимаем, что они находятся в чрезвычайно трудной ситуации из-за решений, которые им приходится принимать. Однако у них по-прежнему будет возможность обратиться к австралийским официальным лицам, если они захотят это сделать», – приводит слова Берка The Guardian.