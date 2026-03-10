Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Эвра: Палмер, если ты хочешь расстроить «Ман Сити», то добро пожаловать в «МЮ»!
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра полагает, что полузащитник «Челси» Коул Палмер мог бы стать полезным для «красных дьяволов». Ранее сообщалось, что Палмер в детстве болел за манкунианцев.

«Мне кажется, что все болеют за «Юнайтед», но не каждый играет за эту команду. В детстве ты можешь быть фанатом какой-то команды, но когда становишься футболистом, это совсем другое дело. Палмер — очень перспективный талант и восходящая звезда, он подписал крупный контракт с «Челси», поэтому я не уверен, что он сможет уйти. Я бы принял его с распростёртыми объятиями, если бы захотел играть за «Юнайтед».

Сейчас я больше сосредоточен на улучшении обороны «Юнайтед». У Палмера было много травм, и ему нужно вернуться в форму. Когда играешь за «Юнайтед», нельзя просто хорошо играть один месяц, нужно показывать результат весь год. В этом и заключается давление, связанное с игрой за этот клуб. Не могу сказать, выведет ли Палмер «Юнайтед» на новый уровень, потому что давление там отличается от того, что в «Челси».

Палмер, если ты хочешь расстроить «Манчестер Сити» так же, как Карлос Тевес расстроил «Юнайтед» в прошлом, добро пожаловать!» — приводит слова Эвра Tribal Football со ссылкой на Stake.

Новости. Футбол
