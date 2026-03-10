Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Фанаты «Галатасарая» посвятили баннер Осимхену на матче с «Ливерпулем» с отсылкой к свалке

Комментарии

Болельщики турецкого «Галатасарая» посвятили баннер нигерийскому нападающему команды Виктору Осимхену на матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем». Команды играют в эти минуты на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). В качестве главного арбитра встречи выступаетт Хесус Хиль Мансано из Испании. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу стамбульцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фанаты хозяев разместили на трибунах перформанс, на котором Осимхен в футболке «Галатасарая» за руку уводит маленького себя со свалки. Ранее, рассказывая о своём детстве в авторской колонке на ThePlayers Tribune, нигериец поделился, что его детство прошло в трущобном районе Лагоса под названием Олусосун.

Фото: кадр из трансляции

Футболист рассказал, что туда ежедневно выбрасывают 10 тыс. тонн мусора, а местные жители продают вещи со свалки на рынке. Там же, по признанию Осимхена, он нашёл свои первые футбольные бутсы.

