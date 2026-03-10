«Галатасарай» — «Ливерпуль»: гол Осимхена на 63-й минуте отменил судья

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются турецкий «Галатасарай» и английский «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). В качестве главного арбитра встречи выступает Хесус Хиль Мансано из Испании. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу стамбульцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 63-й минуте нигериец Виктор Осимхен забил второй гол хозяев, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Ранее, на седьмой минуте, полузащитник «Галатасарая» Марио Лемина открыл счёт в матче после подачи с углового.

«Галатасарай» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, одолев в раунде плей-офф итальянский «Ювентус» — 5:2 (2:3 д. вр.). «Ливерпуль» квалифицировался в 1/8 финала по итогам общего этапа. В турнирной таблице англичане заняли третье место.