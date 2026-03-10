Осимхен не сдержал слёз во время перформанса болельщиков «Галатасарая»

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен не смог сдержать слёз во время перформанса фанатов турецкого клуба на матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем». Болельщики посвятили баннер нигерийцу с отсылкой на начало его футбольного пути. Встреча проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу стамбульцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Кадр из трансляции

Фанаты разместили на трибунах перформанс, на котором Осимхен в футболке «Галатасарая» за руку уводит маленького себя со свалки. Ранее нигериец поделился, что его детство прошло в трущобном районе Лагоса под названием Олусосун. Футболист рассказал, что туда ежедневно выбрасывают 10 тыс. тонн мусора, а местные жители продают вещи со свалки на рынке. Там же, по признанию Осимхена, он нашёл свои первые футбольные бутсы.