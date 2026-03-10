Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осимхен не сдержал слёз во время перформанса болельщиков «Галатасарая»

Осимхен не сдержал слёз во время перформанса болельщиков «Галатасарая»
Комментарии

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен не смог сдержать слёз во время перформанса фанатов турецкого клуба на матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем». Болельщики посвятили баннер нигерийцу с отсылкой на начало его футбольного пути. Встреча проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу стамбульцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
2-й тайм
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Лемина – 7'    

Фото: Кадр из трансляции

Фанаты разместили на трибунах перформанс, на котором Осимхен в футболке «Галатасарая» за руку уводит маленького себя со свалки. Ранее нигериец поделился, что его детство прошло в трущобном районе Лагоса под названием Олусосун. Футболист рассказал, что туда ежедневно выбрасывают 10 тыс. тонн мусора, а местные жители продают вещи со свалки на рынке. Там же, по признанию Осимхена, он нашёл свои первые футбольные бутсы.

Материалы по теме
Фото
Фанаты «Галатасарая» посвятили баннер Осимхену на матче с «Ливерпулем» с отсылкой к свалке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android