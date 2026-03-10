«Ужасное, отвратительное зрелище». Кассано — о матче между «Миланом» и «Интером»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился впечатлениями от матча 28-го тура Серии А между «Миланом» и «Интером» (1:0).

«Это был плохой матч, это было недостойное, ужасное, отвратительное зрелище, я и ожидал такого от «Милана». В первые 35 минут «россонери» сделали то, чего никогда не делали за весь сезон — попытались прессинговать немного выше, а затем в последние 60 минут вернулись к привычной оборонительной тактике.

«Интер» разочаровал. Правда, у них был ключевой момент с Мхитаряном и ещё два — во втором тайме. Меня разочаровал «Интер», потому что сложилось впечатление, что они играли на ничью 0:0, это меня расстроило.

«Милан» прессинговал высоко первые 30 минут, а затем успокоился. «Милан» заслуженно победил», — приводит слова Кассано Tuttomercatoweb со ссылкой на VivaelFutbol.