Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ужасное, отвратительное зрелище». Кассано — о матче между «Миланом» и «Интером»

«Ужасное, отвратительное зрелище». Кассано — о матче между «Миланом» и «Интером»
Комментарии

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился впечатлениями от матча 28-го тура Серии А между «Миланом» и «Интером» (1:0).

Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан
1:0 Эступиньян – 35'    

«Это был плохой матч, это было недостойное, ужасное, отвратительное зрелище, я и ожидал такого от «Милана». В первые 35 минут «россонери» сделали то, чего никогда не делали за весь сезон — попытались прессинговать немного выше, а затем в последние 60 минут вернулись к привычной оборонительной тактике.

«Интер» разочаровал. Правда, у них был ключевой момент с Мхитаряном и ещё два — во втором тайме. Меня разочаровал «Интер», потому что сложилось впечатление, что они играли на ничью 0:0, это меня расстроило.

«Милан» прессинговал высоко первые 30 минут, а затем успокоился. «Милан» заслуженно победил», — приводит слова Кассано Tuttomercatoweb со ссылкой на VivaelFutbol.

Материалы по теме
Аллегри снова сделал это спустя 15 лет! Мхитарян простил — и «Милан» задушил «Интер»
Аллегри снова сделал это спустя 15 лет! Мхитарян простил — и «Милан» задушил «Интер»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android