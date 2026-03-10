Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» ироничным видео отреагировало на вопросы Писарева и Орзул Расулову после дерби

«Динамо» ироничным видео отреагировало на вопросы Писарева и Орзул Расулову после дерби
Комментарии

Московское «Динамо» в телеграм-канале отреагировало на интервью вратаря команды Курбана Расулова, взятое у него тренером сборной России Николаем Писаревым и журналисткой Марией Орзул после матча 20-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:4).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

В ролике представлена импровизированная церемония ТЭФИ 2026 года, где её ведущие говорят: «В номинации «Интервью года» за вопросы в самую точку победу одерживают ведущие и эксперты студии матча ЦСКА — «Динамо». Поздравляем. Давайте вспомним, как это было».

Затем на экране показываются фрагменты из указанного интервью. Сначала Орзул спрашивает у Расулова: «Вот скажи, чувствуешь же при Гусеве себя более расслаблено. Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал, а тут как будто бы поели».

Потом демонстрируется диалог Писарева и Расулова.

Писарев: Всё-таки вы задолжали динамовским болельщикам не только эти три игры, а вообще титулы.
Расулов: Какой вопрос-то?

Писарев: Вы за титулом, когда пойдёте?
Расулов: Сейчас идём.

Писарев: За Кубком?
Расулов: Обязательно.

Затем ведущие церемонии импровизированного ТЭФИ говорят: «После того хочется закончить словами одного легендарного комментатора». На экране появляется комментатор Виктор Гусев, который говорит: «Что ж, до следующей встречи. Всего хорошего вам, берегите себя».

На что ведущий отвечает: «А может вот так?» После чего вновь появляется отрывок из интервью Расулова, где Орзул говорит: «Берегите пятую точку».

Материалы по теме
Тренер «Динамо» Гусев объяснил, почему вратарь Расулов вышел в старте с ЦСКА

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android