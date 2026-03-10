«Динамо» ироничным видео отреагировало на вопросы Писарева и Орзул Расулову после дерби

Московское «Динамо» в телеграм-канале отреагировало на интервью вратаря команды Курбана Расулова, взятое у него тренером сборной России Николаем Писаревым и журналисткой Марией Орзул после матча 20-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:4).

В ролике представлена импровизированная церемония ТЭФИ 2026 года, где её ведущие говорят: «В номинации «Интервью года» за вопросы в самую точку победу одерживают ведущие и эксперты студии матча ЦСКА — «Динамо». Поздравляем. Давайте вспомним, как это было».

Затем на экране показываются фрагменты из указанного интервью. Сначала Орзул спрашивает у Расулова: «Вот скажи, чувствуешь же при Гусеве себя более расслаблено. Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал, а тут как будто бы поели».

Потом демонстрируется диалог Писарева и Расулова.

Писарев: Всё-таки вы задолжали динамовским болельщикам не только эти три игры, а вообще титулы.

Расулов: Какой вопрос-то?

Писарев: Вы за титулом, когда пойдёте?

Расулов: Сейчас идём.

Писарев: За Кубком?

Расулов: Обязательно.

Затем ведущие церемонии импровизированного ТЭФИ говорят: «После того хочется закончить словами одного легендарного комментатора». На экране появляется комментатор Виктор Гусев, который говорит: «Что ж, до следующей встречи. Всего хорошего вам, берегите себя».

На что ведущий отвечает: «А может вот так?» После чего вновь появляется отрывок из интервью Расулова, где Орзул говорит: «Берегите пятую точку».

