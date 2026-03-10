«Аталанта» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 10 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Аталанта» (Италия) и «Бавария» (Германия). Игра пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра выступит Эспен Эскос из Норвегии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Аталанта»: Карнезекки, Хин, Сулемана, Пашалич, Скамакка, де Рон, Колашинац, Бернаскони, Залевски, Дзаппакоста, Крстович.

«Бавария»: Урбиг, Юпамекано, Та, Киммих, Гнабри, Джексон, Диас, Олисе, Лаймер, Станишич, Павлович.

Второй матч между «Баварией» и «Аталантой» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». На стадии раунда плей-офф соревнования «Аталанта» по сумме двух встреч победила «Боруссию» Дортмунд со счётом 4:3. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» набрала 21 очко и заняла второе место.

Действующий победитель Лиги чемпионов — «ПСЖ».