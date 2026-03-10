Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола отреагировал на слова Арбелоа, что «Сити» способен преподнести «Реалу» сюрпризы

Гвардиола отреагировал на слова Арбелоа, что «Сити» способен преподнести «Реалу» сюрпризы
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что он думает о словах Альваро Арбелоа, возглавляющего мадридский «Реал», наставник «сливочных» заявил, что «горожане» могут преподнести мадридцам много сюрпризов в очном матче в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«(Кивает) Много сюрпризов.

Нет, честно говоря, никаких сюрпризов. Думаю, мы хорошо знаем друг друга. Конечно, нам нужно внести некоторые коррективы, учитывая их уровень, но никаких сюрпризов нет», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра состоится 17 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере. Она начнётся в 23:00.

Материалы по теме
Арбелоа — о фаворите матча с «Сити»: «Реал» никогда не должен чувствовать себя слабее

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android