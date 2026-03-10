Гвардиола отреагировал на слова Арбелоа, что «Сити» способен преподнести «Реалу» сюрпризы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что он думает о словах Альваро Арбелоа, возглавляющего мадридский «Реал», наставник «сливочных» заявил, что «горожане» могут преподнести мадридцам много сюрпризов в очном матче в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«(Кивает) Много сюрпризов.

Нет, честно говоря, никаких сюрпризов. Думаю, мы хорошо знаем друг друга. Конечно, нам нужно внести некоторые коррективы, учитывая их уровень, но никаких сюрпризов нет», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра состоится 17 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере. Она начнётся в 23:00.

