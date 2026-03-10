«Ньюкасл» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 10 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ньюкасл» (Англия) и «Барселона» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Ньюкасл»: Рамсдейл, Триппьер, Холл, Жоэлинтон, Тонали, Барнс, Тшау, Осула, Эланга, Бёрн, Рэмси.

«Барселона»: Гарсия, Канселу, Араухо, Кубарси, Мартин, Педри, Берналь, Лопес, Левандовски, Ямаль, Рафинья.

Второй матч между «Барселоной» и «Ньюкаслом» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Ньюкасл» по сумме двух встреч победил «Карабах» со счётом 9:3. По итогам общего этапа Лиги чемпионов сине-гранатовые набрали 16 очков и заняли пятое место.