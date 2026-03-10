Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Раньше у нас был Кайл Уокер». Гвардиола ответил, как «Сити» намерен остановить Винисиуса

«Раньше у нас был Кайл Уокер». Гвардиола ответил, как «Сити» намерен остановить Винисиуса
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, как его команда намерена сдерживать нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в очном матче в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится в среду, 11 марта.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
«Раньше у нас был Кайл Уокер. Конечно, Винисиус представляет постоянную угрозу. Мы будем стараться держаться компактно, особенно с мячом. Будем стараться не терять мяч слишком часто, и нам нужно будет попытаться завести собственный мотоцикл и начать бежать», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Бывший правый защитник и капитан «Манчестер Сити» Кайл Уокер играл за «горожан» с 2017 по 2025 год.

