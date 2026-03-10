«Раньше у нас был Кайл Уокер». Гвардиола ответил, как «Сити» намерен остановить Винисиуса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, как его команда намерена сдерживать нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в очном матче в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится в среду, 11 марта.

«Раньше у нас был Кайл Уокер. Конечно, Винисиус представляет постоянную угрозу. Мы будем стараться держаться компактно, особенно с мячом. Будем стараться не терять мяч слишком часто, и нам нужно будет попытаться завести собственный мотоцикл и начать бежать», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Бывший правый защитник и капитан «Манчестер Сити» Кайл Уокер играл за «горожан» с 2017 по 2025 год.

Топ-5 легенд футбола: