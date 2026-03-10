Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол Новости

«Позор футбола». Гурцкая — о пенальти на 90+4-й минуте в матче «Оренбург» — «Зенит»

Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о пенальти в ворота «Оренбурга» на 90+4-й минуте матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Цыганок.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

«Для меня это вообще не пенальти. Одновременно они до мяча добираются, и мяч крутится только потому, что они вдвоём к нему прикоснулись. Такое вращение у мяча, потому что два человека одновременно прикоснулись к нему. Если бы один первым коснулся, мяч бы не стал закручиваться.

Это чисто легковесный пенальти, который надо очень сильно хотеть, чтобы поставить. Такие пенальти ставить — это позор футбола. Потому что нет мяча, мяч в борьбе. Это вообще не тот эпизод, когда Боселли подбил игрока ЦСКА. Вообще другой эпизод», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Новости. Футбол
