«Позор футбола». Гурцкая — о пенальти на 90+4-й минуте в матче «Оренбург» — «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о пенальти в ворота «Оренбурга» на 90+4-й минуте матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Цыганок.

«Для меня это вообще не пенальти. Одновременно они до мяча добираются, и мяч крутится только потому, что они вдвоём к нему прикоснулись. Такое вращение у мяча, потому что два человека одновременно прикоснулись к нему. Если бы один первым коснулся, мяч бы не стал закручиваться.

Это чисто легковесный пенальти, который надо очень сильно хотеть, чтобы поставить. Такие пенальти ставить — это позор футбола. Потому что нет мяча, мяч в борьбе. Это вообще не тот эпизод, когда Боселли подбил игрока ЦСКА. Вообще другой эпизод», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»