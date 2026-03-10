Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Помощник главного тренера «Трабзонспора» Орхан Кайнак умер в 56 лет

Помощник главного тренера «Трабзонспора» Орхан Кайнак умер в 56 лет
Комментарии

В возрасте 56 лет ушёл из жизни Орхан Кайнак, помощник главного тренера «Трабзонспора» Фатиха Текке. Об этом сообщает пресс-служба клуба. По информации СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ.

«Мы глубоко опечалены потерей Орхана Кайнака, который служил нашему клубу как игрок и тренер, и который на протяжении всего времени, проведённого в нашей форме, занимал особое место в сердцах нашего сообщества благодаря своей преданности, характеру и манерам.

Орхан Кайнак навсегда останется в памяти нашего «Трабзонспора». Его всегда будут помнить за вклад в развитие клуба, за его бойцовский дух на поле и за то наследие, которое он оставил после себя.

Мы выражаем соболезнования его семье, близким и нашему сообществу», — говорится в сообщении турецкого клуба в социальной сети Х.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android