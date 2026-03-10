Помощник главного тренера «Трабзонспора» Орхан Кайнак умер в 56 лет

В возрасте 56 лет ушёл из жизни Орхан Кайнак, помощник главного тренера «Трабзонспора» Фатиха Текке. Об этом сообщает пресс-служба клуба. По информации СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ.

«Мы глубоко опечалены потерей Орхана Кайнака, который служил нашему клубу как игрок и тренер, и который на протяжении всего времени, проведённого в нашей форме, занимал особое место в сердцах нашего сообщества благодаря своей преданности, характеру и манерам.

Орхан Кайнак навсегда останется в памяти нашего «Трабзонспора». Его всегда будут помнить за вклад в развитие клуба, за его бойцовский дух на поле и за то наследие, которое он оставил после себя.

Мы выражаем соболезнования его семье, близким и нашему сообществу», — говорится в сообщении турецкого клуба в социальной сети Х.