Доннарумма высказался о вероятном отсутствии Мбаппе в матче «Сити» с «Реалом»

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма ответил, пойдёт ли на пользу «горожанам» потенциальное отсутствие нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в их очном матче в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится в среду, 11 марта. Мбаппе рискует пропустить игру из-за травмы.

«Мне посчастливилось играть с ним. Он один из самых потрясающих футболистов в мире, который невероятно талантлив.

Для вратаря отсутствие противостояния с таким игроком может стать преимуществом! Я бы сказал, что у меня может стать меньше работы, но футболисты, которые его заменят, — чемпионы. Нам нужно будет уделять им такое же внимание.

Я большой друг Килиана. Надеюсь, что он будет готов ко второму матчу, потому что заслуживает этого», — приводит слова Доннаруммы Manchester Evening News.

