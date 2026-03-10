Скидки
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: гол англичан на 71-й минуте отменён после вмешательства VAR

Комментарии

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются турецкий «Галатасарай» и английский «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). В качестве главного арбитра встречи выступает Хесус Хиль Мансано из Испании. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу стамбульцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Лемина – 7'    

На 71-й минуте VAR отменил гол «Ливерпуля», забитый после подачи от углового флажка.

Ранее, на седьмой минуте, полузащитник «Галатасарая» Марио Лемина открыл счёт в матче после подачи с углового. На 63-й минуте нигериец Виктор Осимхен забил второй гол, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

«Галатасарай» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, одолев в раунде плей-офф итальянский «Ювентус» — 5:2 (2:3 д. вр.). «Ливерпуль» квалифицировался в 1/8 финала по итогам общего этапа. В турнирной таблице англичане заняли третье место.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2025/2026
