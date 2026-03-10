Скидки
Хавбек «Арсенала» Райс отреагировал на критику игры команды из-за стандартов

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о критике в адрес «канониров» из-за стандартных положений.

«У нас есть что-то, в чём мы действительно хороши, в это вложено много усилий — мы не просто подаём угловые, чтобы кто-нибудь замкнул головой. Исполнение, выбор времени, чтобы забить, необходимо чётко всё спланировать, и в этом сезоне мы делали это много раз. Так что стоит отдать должное всем нам, потому что подолгу отрабатываем стандартные положения на тренировках, делаем это на поле, а потом повторяем. Каждая команда меняет свою игру и тактику обороны, поэтому мы должны находить способы забивать, нам это удаётся.

Это исходит от нас, от того, как мы исполняем стандарты — все об этом говорят, а потом все делают, так что это сбивает с толку! Но они не делают этого на том уровне, на котором делаем это мы. Это заметно, когда видишь, как команды исполняют угловые. Мы всё ещё можем стать лучше, это хорошо.

С «Брайтоном» мы сыграли не лучшим образом, они должны найти способ забить команде, которая играла не очень хорошо. Мы сохранили силу, наша игра прекрасна надёжностью в обороне. Есть разные способы побеждать, и мы будем продолжать их использовать», – приводит слова Райса The i Paper.

The Telegraph назвал пять игроков, которых «Арсенал» может продать летом
