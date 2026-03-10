Скидки
Футбол

Галатасарай — Ливерпуль, результат матча 10 марта 2026, счёт 1:0, 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/2026

«Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов с двумя отменёнными голами
Комментарии

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались турецкий «Галатасарай» и английский «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано из Испании. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Лемина – 7'    

На седьмой минуте полузащитник «Галатасарая» Марио Лемина открыл счёт в матче после подачи с углового. На 63-й минуте нигериец Виктор Осимхен забил второй гол, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. На 71-й минуте VAR отменил гол «Ливерпуля», забитый после подачи от углового флажка.

Ответный матч состоится в среду, 18 марта. Команды сыграют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В четвертьфинале турнира победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «ПСЖ» — «Челси».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2025/2026
