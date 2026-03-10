«Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов с двумя отменёнными голами

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались турецкий «Галатасарай» и английский «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано из Испании. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

На седьмой минуте полузащитник «Галатасарая» Марио Лемина открыл счёт в матче после подачи с углового. На 63-й минуте нигериец Виктор Осимхен забил второй гол, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. На 71-й минуте VAR отменил гол «Ливерпуля», забитый после подачи от углового флажка.

Ответный матч состоится в среду, 18 марта. Команды сыграют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В четвертьфинале турнира победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «ПСЖ» — «Челси».