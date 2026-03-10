Юлиан Нагельсман не возглавит «Манчестер Юнайтед» — Manchester Evening News

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман вряд ли продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Стивен Рэйлстон из Manchester Evening News.

По данным источника, назначение немецкого специалиста на должность главного тренера манкунианцев маловероятно, поскольку его нынешний трудовой договор с Немецким футбольным союзом (DFB) рассчитан до лета 2028 года. Летом тренер будет занят работой в сборной на чемпионате мира, что не позволит ему в полной мере посвятить себя предсезонной подготовке английского клуба. «Манчестер Юнайтед» рассчитывает достичь ясности в вопросе нового тренера команды как можно скорее, ожидание до лета может стать препятствием в данном случае.