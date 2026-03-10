Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юлиан Нагельсман не возглавит «Манчестер Юнайтед» — Manchester Evening News

Юлиан Нагельсман не возглавит «Манчестер Юнайтед» — Manchester Evening News
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман вряд ли продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Стивен Рэйлстон из Manchester Evening News.

По данным источника, назначение немецкого специалиста на должность главного тренера манкунианцев маловероятно, поскольку его нынешний трудовой договор с Немецким футбольным союзом (DFB) рассчитан до лета 2028 года. Летом тренер будет занят работой в сборной на чемпионате мира, что не позволит ему в полной мере посвятить себя предсезонной подготовке английского клуба. «Манчестер Юнайтед» рассчитывает достичь ясности в вопросе нового тренера команды как можно скорее, ожидание до лета может стать препятствием в данном случае.

Материалы по теме
Де Дзерби согласился возглавить «Ман Юнайтед», отказавшись от «Тоттенхэма» — TEAMtalk
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android