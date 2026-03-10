Доннарумма ответил, выиграет ли «Ман Сити» Лигу чемпионов, упомянув «ПСЖ»

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма ответил, выиграют ли «горожане» Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

«Думаю, что есть несколько команд, которые могут выйти в финал, но есть и много других сильных и упорных команд.

Если говорить о прошлом сезоне, то до 1/8 финала никто не думал, что «ПСЖ» способен стать главным претендентом на победу в финале, но всё может измениться в одночасье. Всё зависит от времени и физической формы команды.

Сейчас нам предстоят матчи, в которых ты либо в игре, либо нет. Нужно грамотно распоряжаться ситуацией. У нас всего две игры, иногда не стоит так сильно рисковать. Каждая мелочь может иметь значение. В Лиге чемпионов детали решают всё, и именно они могут повлиять на исход матча.

В Лиге чемпионов много команд. Мы постараемся пройти как можно дальше и дойти до финала, но есть очень сильные команды, способные сделать то же самое», — приводит слова Доннаруммы Manchester Evening News.

«ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов в минувшем сезоне. Доннарумма выступал за ту команду.

