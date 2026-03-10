«Зачем нужно моё мнение?!» Гвардиолу удивил вопрос о решении Мбаппе лечиться в Париже

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на вопрос о решении нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе отправиться в Париж для оценки своей травмы. Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе не доверяет врачам «Реала», поэтому принял решение посетить докторов в столице Франции.

«Неужели это действительно важно?! Вы думаете, моё мнение о восстановлении Мбаппе имеет значение?

Он был в Париже, кстати, он был там не один… Вас действительно интересует моё мнение?! Такое случается и в нашем клубе, и в каждом клубе. Никого не недооцениваю. Честно говоря, я не тот, кто имеет право высказывать своё мнение по этому поводу», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Ранее появлялась информация, что Мбаппе не успеет восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится в среду, 11 марта.

Килиан Мбаппе толкнул Оксану Самойлову в Париже: