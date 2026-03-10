Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зачем нужно моё мнение?!» Гвардиолу удивил вопрос о решении Мбаппе лечиться в Париже

«Зачем нужно моё мнение?!» Гвардиолу удивил вопрос о решении Мбаппе лечиться в Париже
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на вопрос о решении нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе отправиться в Париж для оценки своей травмы. Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе не доверяет врачам «Реала», поэтому принял решение посетить докторов в столице Франции.

«Неужели это действительно важно?! Вы думаете, моё мнение о восстановлении Мбаппе имеет значение?

Он был в Париже, кстати, он был там не один… Вас действительно интересует моё мнение?! Такое случается и в нашем клубе, и в каждом клубе. Никого не недооцениваю. Честно говоря, я не тот, кто имеет право высказывать своё мнение по этому поводу», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Ранее появлялась информация, что Мбаппе не успеет восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится в среду, 11 марта.

Материалы по теме
Мбаппе играет с травмой уже два месяца. И выбора у него попросту нет
Мбаппе играет с травмой уже два месяца. И выбора у него попросту нет

Килиан Мбаппе толкнул Оксану Самойлову в Париже:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android