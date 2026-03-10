Главный тренер «Лацио» Сарри: сам не знаю, почему я до сих пор здесь

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри выразил серьёзные сомнения относительно своего будущего в команде из-за напряжённой атмосферы вокруг клуба. Ранее болельщики «Лацио» бойкотировали матч 23-го тура Серии А с «Дженоа», оставив трибуны стадиона «Олимпико» практически пустыми. Это решение стало следствием затянувшегося конфликта между фанатами и руководством клуба.

«С июня я говорю, что остался ради болельщиков «Лацио». А теперь я сам не знаю, почему остался. Нужно что-то сделать, но точно не мне, сам не знаю, почему я до сих пор здесь», — приводит слова Сарри Goal.

Фанаты уже долгое время выражают недовольство отсутствием амбиций клуба, трансферными ограничениями и недавними скандалами, включая утечку частных телефонных разговоров с участием президента «Лацио» Клаудио Лотито. Сам Сарри также остался недоволен трансферной политикой клуба.