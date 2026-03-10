«Ньюкасл» — «Барселона»: команды не открыли счёт в первом тайме

Завершился первый тайм матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ньюкасл» (Англия) и «Барселона» (Испания). Игра проходит на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). После первого тайма счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Второй матч между «Барселоной» и «Ньюкаслом» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Ньюкасл» по сумме двух встреч победил «Карабах» со счётом 9:3. По итогам общего этапа Лиги чемпионов сине-гранатовые набрали 16 очков и заняли пятое место.