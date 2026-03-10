Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Ньюкасл» — «Барселона»: команды не открыли счёт в первом тайме

Комментарии

Завершился первый тайм матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ньюкасл» (Англия) и «Барселона» (Испания). Игра проходит на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). После первого тайма счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Барнс – 86'     1:1 Ямаль – 90+6'    

Второй матч между «Барселоной» и «Ньюкаслом» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Ньюкасл» по сумме двух встреч победил «Карабах» со счётом 9:3. По итогам общего этапа Лиги чемпионов сине-гранатовые набрали 16 очков и заняли пятое место.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
«Ньюкасл» — «Барселона». В том же месте, с тем же исходом
