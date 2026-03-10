Паршивлюк задал вопрос Соболеву после слов: «Саша больше не будет хорошим мальчиком»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал заявление форварда «Зенита» Александра Соболева, что он больше не будет хорошим мальчиком. В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0) нападающий вышел на замену и забил победный мяч, а после гола обратился к тренерской скамейке, что-то выкрикивая и показывая пальцем на себя и на поле.

«В период в «Динамо» таких футболистов с таким психотипом не было, поэтому такие моменты решать не приходилось. Такая ситуация, в принципе, часто встречается, когда футболист долго не играет, либо не забивает и он что-то показывает тренеру. Бывает, бежит к скамейке, бывает, что-то выкрикивает. Где-то могут считать с губ, где-то — не могут. Но, опять же, надо находиться внутри и понимать, какие у них отношения с Семаком, почему это вылилось в такую реакцию.

У меня вопрос только один. Почему Саша, когда пришёл в «Зенит», не стал таким, какой он есть, каким он может быть, таким, каким он даёт результат? Заявление: «Я сейчас наконец-то буду плохим мальчиком, а до этого был хорошим». Для чего ты становился хорошим тогда вопрос, если хорошим мальчиком у тебя не получается быть Сашей Соболевым времён «Спартака», который забивает и на слуху всегда?» — задал вопрос Паршивлюк в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.