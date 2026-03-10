Скидки
Футбол Новости

Бубнов поставил двойку только одному игроку «Динамо» за матч с ЦСКА

Комментарии

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам бело-голубых за матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:4).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

По подсчётам Бубнова, подопечные Ролана Гусева за игру выполнили 775 технико-тактических действий при 25% брака. Команда получила оценку «пять».

Фото: «Коммент.Шоу»

Единственную двойку в составе «Динамо» получил защитник Леон Зайдензаль. Он вышел на поле после перерыва и был заменён на 73-й минуте. По подсчётам Бубнова, Зайдензаль выполнил 23 ТТД при 39% брака.

После 20 туров чемпионата России бело-голубые набрали 27 очков и занимают седьмое место.

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
