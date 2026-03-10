Бубнов поставил двойку только одному игроку «Динамо» за матч с ЦСКА

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам бело-голубых за матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:4).

По подсчётам Бубнова, подопечные Ролана Гусева за игру выполнили 775 технико-тактических действий при 25% брака. Команда получила оценку «пять».

Фото: «Коммент.Шоу»

Единственную двойку в составе «Динамо» получил защитник Леон Зайдензаль. Он вышел на поле после перерыва и был заменён на 73-й минуте. По подсчётам Бубнова, Зайдензаль выполнил 23 ТТД при 39% брака.

После 20 туров чемпионата России бело-голубые набрали 27 очков и занимают седьмое место.

