«Тоттенхэм» поменял вратаря на 17-й минуте после 0:3 с «Атлетико»

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Атлетико» (Испания) и «Тоттенхэм Хотспур» (Англия). Лондонцы пропустили три мяча за 16 минут игры и заменили вратаря на 17-й минуте — вместо Антонина Кински на поле вышел Гульельмо Викарио. Кински совершил две результативные ошибки.

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Встреча проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступает Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч между этими командами состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Брюгге» со счётом 7:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «шпоры» набрали 17 очков и заняли четвёртое место.