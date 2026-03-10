Бубнов поставил ЦСКА пятёрку за проигранный матч с «Динамо» со счётом 1:4
Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам ЦСКА за матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:4).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4' 1:2 Мойзес – 58' 1:3 Бителло – 66' 1:4 Сергеев – 84'
Удаления: Гонду – 17' / нет
По подсчётам Бубнова, подопечные Фабио Челестини за игру выполнили 906 технико-тактических действий при 14% брака. Команда получила оценку «пять».
Фото: «Коммент.Шоу»
Единственная единица была поставлена нападающему Лусиано Гонду, получившему красную карточку на 17-й минуте. Защитник Матеус Рейс получил оценку «два с минусом». Он выполнил 116 ТТД, допустив при этом 14% брака.
После 20 туров РПЛ красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место.
