«0:1 — не конец света, всё отыгрывается». Абба — о поражении «Ливерпуля» от «Галатасарая»

Комментатор Okko Лионель Абба, работавший на матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Галатасараем» и «Ливерпулем», высказался о домашней победе стамбульцев (1:0), а также оценил шансы команд на выход в четвертьфинал турнира по итогам двух встреч.

«Для «Галатасарая» очень сложно начиналась встреча — ошибались на своей половине поля, давали создавать моменты «Ливерпулю». Но «Ливерпуль» ими не воспользовался, Вирц не попал в пустые ворота, а спустя две-три минуты «Галатасарай» забил единственный мяч. Турки смотрелись достаточно уверенно, несмотря на то что сразу семь человек «висели» на жёлтых карточках. Они грамотно играли в обороне, особо не фолили. А «Ливерпулю» не хватало взаимопонимания в атаке, мало что получалось. На минимальную победу «Галатасарай» наиграл, но проблема в том, что ответная игра на «Энфилде», куда не приедут болельщики турок — они наказаны. Там, конечно, будет невероятно сложно для «Галатасарая». Поражение 0:1 — не конец света, всё отыгрывается. В этом противостоянии ещё ничего не закончено», — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ответный матч состоится в среду, 18 марта. Команды сыграют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В четвертьфинале турнира победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «ПСЖ» — «Челси».