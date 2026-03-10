Скидки
Главная Футбол Новости

«0:1 — не конец света, всё отыгрывается». Абба — о поражении «Ливерпуля» от «Галатасарая»

Комментарии

Комментатор Okko Лионель Абба, работавший на матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Галатасараем» и «Ливерпулем», высказался о домашней победе стамбульцев (1:0), а также оценил шансы команд на выход в четвертьфинал турнира по итогам двух встреч.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Лемина – 7'    

«Для «Галатасарая» очень сложно начиналась встреча — ошибались на своей половине поля, давали создавать моменты «Ливерпулю». Но «Ливерпуль» ими не воспользовался, Вирц не попал в пустые ворота, а спустя две-три минуты «Галатасарай» забил единственный мяч. Турки смотрелись достаточно уверенно, несмотря на то что сразу семь человек «висели» на жёлтых карточках. Они грамотно играли в обороне, особо не фолили. А «Ливерпулю» не хватало взаимопонимания в атаке, мало что получалось. На минимальную победу «Галатасарай» наиграл, но проблема в том, что ответная игра на «Энфилде», куда не приедут болельщики турок — они наказаны. Там, конечно, будет невероятно сложно для «Галатасарая». Поражение 0:1 — не конец света, всё отыгрывается. В этом противостоянии ещё ничего не закончено», — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ответный матч состоится в среду, 18 марта. Команды сыграют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В четвертьфинале турнира победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «ПСЖ» — «Челси».

«Ливерпуль» снова уступил «Галатасараю» в ЛЧ! И это команде Слота ещё повезло
«Ливерпуль» снова уступил «Галатасараю» в ЛЧ! И это команде Слота ещё повезло
