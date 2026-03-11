Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Аталанта» — «Бавария»: на 52-й минуте Джексон забил четвёртый гол в ворота хозяев

Комментарии

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Аталанта» (Италия) и «Бавария» (Германия). Команды играют на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра выступает Эспен Эскос из Норвегии. Счёт 4:0 в пользу немецкого клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Станишич – 12'     0:2 Олисе – 22'     0:3 Гнабри – 25'     0:4 Джексон – 52'     0:5 Олисе – 64'     0:6 Мусиала – 67'     1:6 Пашалич – 90+3'    

На 52-й минуте нападающий Николас Джексон забил четвёртый гол «Баварии». Ранее полузащитник Серж Гнабри забил третий гол в ворота «Аталанты».

Второй матч между «Баварией» и «Аталантой» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». На стадии раунда плей-офф соревнования «Аталанта» по сумме двух встреч победила «Боруссию» Дортмунд со счётом 4:3. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» набрала 21 очко и заняла второе место.

