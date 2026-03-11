«Аталанта» — «Бавария»: на 52-й минуте Джексон забил четвёртый гол в ворота хозяев

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Аталанта» (Италия) и «Бавария» (Германия). Команды играют на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра выступает Эспен Эскос из Норвегии. Счёт 4:0 в пользу немецкого клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 52-й минуте нападающий Николас Джексон забил четвёртый гол «Баварии». Ранее полузащитник Серж Гнабри забил третий гол в ворота «Аталанты».
Второй матч между «Баварией» и «Аталантой» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». На стадии раунда плей-офф соревнования «Аталанта» по сумме двух встреч победила «Боруссию» Дортмунд со счётом 4:3. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» набрала 21 очко и заняла второе место.
