Журавель: если Тудора не уволит сейчас сам клуб, ему просто набьют морду игроки
Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился мнением о первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Тоттенхэмом». На момент выхода новости «шпоры» проигрывают со счётом 1:4, они пропустили три гола за 15 минут.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2-й тайм
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6' 2:0 Гризманн – 14' 3:0 Альварес – 15' 4:0 Ле Норман – 22' 4:1 Порро – 26' 5:1 Альварес – 55' 5:2 Соланке – 76'
«Самым адекватным шагом «Тоттенхэма» при таком первом тайме в Мадриде будет увольнение тренера прямо в перерыве.
Игор Тудор, может, где-то и был антикризисным менеджером, но в «Тоттенхэм» он ворвался как усилитель кризиса. Тут решение поставить несчастного вратаря Кински под такой удар и заменить его на 17-й минуте.
Там уже 4:1. Нет, правда, Тудора, если не уволит сейчас сам клуб, ему просто набьют морду игроки», — написал Журавель в своём телеграм-канале.
