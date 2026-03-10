Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Журавель: если Тудора не уволит сейчас сам клуб, ему просто набьют морду игроки

Журавель: если Тудора не уволит сейчас сам клуб, ему просто набьют морду игроки
Комментарии

Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился мнением о первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Тоттенхэмом». На момент выхода новости «шпоры» проигрывают со счётом 1:4, они пропустили три гола за 15 минут.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2-й тайм
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Альварес – 15'     4:0 Ле Норман – 22'     4:1 Порро – 26'     5:1 Альварес – 55'     5:2 Соланке – 76'    

«Самым адекватным шагом «Тоттенхэма» при таком первом тайме в Мадриде будет увольнение тренера прямо в перерыве.

Игор Тудор, может, где-то и был антикризисным менеджером, но в «Тоттенхэм» он ворвался как усилитель кризиса. Тут решение поставить несчастного вратаря Кински под такой удар и заменить его на 17-й минуте.

Там уже 4:1. Нет, правда, Тудора, если не уволит сейчас сам клуб, ему просто набьют морду игроки», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

Новости. Футбол
