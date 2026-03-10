Паршивлюк сравнил поведение Дзюбы времён «Спартака» и Соболева в «Зените»

Бывший защитник московского «Спартака» Сергей Паршивлюк сравнил поведение экс-одноклубника Артёма Дзюбы и форварда «Зенита» Александра Соболева, а также оценил их реакцию на конкуренцию в команде.

«Думаю, у Саши, как и у Артёма, у Артёма больше намного, чувство какой-то справедливости всегда зудит. Собственной справедливости, да. Это нормально для любого эгоцентричного футболиста. И когда кого-то покупали или кто-то, по мнению футболиста, несправедливо попадает в состав, любой выход на замену или изменение результата, благодаря тебе команда выиграла — понятно, что он будет реагировать так.

Думаю, чемпионат мира, когда Дзюба попал туда в последний момент, сидел на скамейке, немножко по-другому показывал, но посыл такой же. В его случае это сыграло как такой бустер по карьере. В случае Саши, по мне, времён «Спартака», он был такой нападающий — неприятный по отношению к соперникам, к болельщикам команды соперника. И это ему помогало, драйв придавало какой-то», — сказал Паршивлюк в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.