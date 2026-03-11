«Динамо», это очень плохо». Генич — о ролике, посвящённом эфиру Орзул с Расуловым

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на ролик московского «Динамо», обыгрывающий тему интервью вратаря команды Курбана Расулова, взятого у него тренером сборной России Николаем Писаревым и журналисткой Марией Орзул после матча 20-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:4).

«Динамо», это очень плохо. Не в вашем стиле. Разочаровали. К тому же это было 8 марта… Совсем некрасивый пост. Ужас», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 20 туров РПЛ «Динамо» набрало 27 очков и занимает седьмое место. В 21-м туре бело-голубые встретятся с «Ростовом». Этот матч состоится 14 марта и пройдёт на стадионе «Ростов Арена».

