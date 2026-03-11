Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Главбол Новости

«Динамо», это очень плохо». Генич — о ролике, посвящённом эфиру Орзул с Расуловым

Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на ролик московского «Динамо», обыгрывающий тему интервью вратаря команды Курбана Расулова, взятого у него тренером сборной России Николаем Писаревым и журналисткой Марией Орзул после матча 20-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:4).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Динамо», это очень плохо. Не в вашем стиле. Разочаровали. К тому же это было 8 марта… Совсем некрасивый пост. Ужас», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 20 туров РПЛ «Динамо» набрало 27 очков и занимает седьмое место. В 21-м туре бело-голубые встретятся с «Ростовом». Этот матч состоится 14 марта и пройдёт на стадионе «Ростов Арена».

Самая крупная победа «Динамо»:

