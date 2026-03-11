«Динамо», это очень плохо». Генич — о ролике, посвящённом эфиру Орзул с Расуловым
Поделиться
Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на ролик московского «Динамо», обыгрывающий тему интервью вратаря команды Курбана Расулова, взятого у него тренером сборной России Николаем Писаревым и журналисткой Марией Орзул после матча 20-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:4).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4' 1:2 Мойзес – 58' 1:3 Бителло – 66' 1:4 Сергеев – 84'
Удаления: Гонду – 17' / нет
«Динамо», это очень плохо. Не в вашем стиле. Разочаровали. К тому же это было 8 марта… Совсем некрасивый пост. Ужас», — написал Генич в своём телеграм-канале.
После 20 туров РПЛ «Динамо» набрало 27 очков и занимает седьмое место. В 21-м туре бело-голубые встретятся с «Ростовом». Этот матч состоится 14 марта и пройдёт на стадионе «Ростов Арена».
Материалы по теме
Самая крупная победа «Динамо»:
Комментарии
- 11 марта 2026
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:38
-
00:33
-
00:31
-
00:27
-
00:23
-
00:21
-
00:20
-
00:18
-
00:11
-
00:11
-
00:07
-
00:04
-
00:00
- 10 марта 2026
-
23:55
-
23:46
-
23:40
-
23:40
-
23:35
-
23:32
-
23:30
-
23:29
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:22
-
23:21
-
23:19
-
23:18
-
23:13
-
23:11
-
22:59