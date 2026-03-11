Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Игроки «Тоттенхэма» поддержали вратаря Кински, пропустившего три гола за 17 минут

Игроки «Тоттенхэма» поддержали вратаря Кински, пропустившего три гола за 17 минут
Комментарии

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Атлетико» (Испания) и «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), после первого тайма счёт 4:1. Футболисты лондонской команды поддержали вратаря Антонина Кински, который пропустил три гола за 17 минут и был заменён на Гульельмо Викарио.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2-й тайм
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Альварес – 15'     4:0 Ле Норман – 22'     4:1 Порро – 26'     5:1 Альварес – 55'     5:2 Соланке – 76'    

Фото: Кадры из видео

Ответный матч между этими командами состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Брюгге» со счётом 7:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «шпоры» набрали 17 очков и заняли четвёртое место.

