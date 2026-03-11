Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арне Слот высказался о поражении «Ливерпуля» от «Галатасарая» в Лиге чемпионов

Арне Слот высказался о поражении «Ливерпуля» от «Галатасарая» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение своих подопечных от «Галатасарая» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано из Испании.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Лемина – 7'    

«Между тем, что было три месяца назад («Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» (0:1) в матче 2-го тура общего этапа ЛЧ. — Прим. «Чемпионата») и тем, что есть сейчас, много общего. У нас было множество шансов забить. После 10-15 минут ожидаешь, что поведём в счете, а затем их первая же атака приводит к голу со стандартного положения. В прошлый раз это был пенальти. И ещё один наш гол был отменён, так что много общего.

Мы можем сыграть лучше, я в этом на 100% уверен. Но даже в той игре, которую мы только что провели, у нас было достаточно шансов забить голы. Не получилось, но на следующей неделе мы играем на «Энфилде», наши болельщики будут нас очень поддерживать. Думаю, сегодня у «Галатасарая» была такая же ситуация. Они получили огромную поддержку от своих болельщиков, нам было сложно играть в таких условиях. Надеюсь, сможем создать такую ​​же атмосферу на «Энфилде» на следующей неделе», — приводит слова Слота BBC.

Материалы по теме
«Ливерпуль» снова уступил «Галатасараю» в ЛЧ! И это команде Слота ещё повезло
«Ливерпуль» снова уступил «Галатасараю» в ЛЧ! И это команде Слота ещё повезло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android