Арне Слот высказался о поражении «Ливерпуля» от «Галатасарая» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение своих подопечных от «Галатасарая» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано из Испании.

«Между тем, что было три месяца назад («Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» (0:1) в матче 2-го тура общего этапа ЛЧ. — Прим. «Чемпионата») и тем, что есть сейчас, много общего. У нас было множество шансов забить. После 10-15 минут ожидаешь, что поведём в счете, а затем их первая же атака приводит к голу со стандартного положения. В прошлый раз это был пенальти. И ещё один наш гол был отменён, так что много общего.

Мы можем сыграть лучше, я в этом на 100% уверен. Но даже в той игре, которую мы только что провели, у нас было достаточно шансов забить голы. Не получилось, но на следующей неделе мы играем на «Энфилде», наши болельщики будут нас очень поддерживать. Думаю, сегодня у «Галатасарая» была такая же ситуация. Они получили огромную поддержку от своих болельщиков, нам было сложно играть в таких условиях. Надеюсь, сможем создать такую ​​же атмосферу на «Энфилде» на следующей неделе», — приводит слова Слота BBC.