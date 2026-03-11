Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 10 марта, календарь, таблица

10 марта состоялись четыре первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 10 марта:

«Галатасарай» (Турция) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:0;

«Аталанта» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 1:6;

«Атлетико» Мадрид (Испания) — «Тоттенхэм» (Англия) — 5:2;

«Ньюкасл» (Англия) — «Барселона» (Испания) — 1:1.

Ответные матчи состоятся в среду, 18 марта.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ» (Франция).

