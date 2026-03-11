Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига чемпионов по футболу 2025/2026: результаты на 10 марта, календарь, таблица

Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 10 марта, календарь, таблица
Комментарии

10 марта состоялись четыре первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 10 марта:

«Галатасарай» (Турция) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:0;
«Аталанта» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 1:6;
«Атлетико» Мадрид (Испания) — «Тоттенхэм» (Англия) — 5:2;
«Ньюкасл» (Англия) — «Барселона» (Испания) — 1:1.

Ответные матчи состоятся в среду, 18 марта.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ» (Франция).

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Фото
УЕФА показал мяч к финалу и плей-офф Лиги чемпионов

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android