В Сети сравнили вратаря «Тоттенхэма» Кински с экс-голкипером «Ливерпуля» Кариусом

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Атлетико» (Испания) и «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), на данный момент счёт 4:1. Вратарь лондонцев Антонин Кински пропустил три гола за 17 минут и был заменён. В Сети болельщики сравнили этот эпизод с ситуацией с экс-голкипером «Ливерпуля» Лорисом Кариусом, из-за чьих результативных ошибок мерсисайдцы уступили «Реалу» (1:3) в финале Лиги чемпионов — 2017/2018. Фанаты заметили сходство причёсок двух вратарей.
Фото: Getty Images
Ответный матч между этими командами состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На стадии раунда плей-офф соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Брюгге» со счётом 7:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «шпоры» набрали 17 очков и заняли четвёртое место.
