Ньюкасл — Барселона, результат матча 10 марта 2026, счет 1:1, 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/2026

«Барселона» ушла от поражения в матче ЛЧ с «Ньюкаслом» благодаря голу на 90+6-й минуте
Комментарии

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Ньюкасл» (Англия) и «Барселона» (Испания). Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Гуида. Матч закончился со счётом 1:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Барнс – 86'     1:1 Ямаль – 90+6'    

На 86-й минуте нападающий «Ньюкасла» Харви Барнс забил первый мяч в игре. На 90+6-й минуте вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.

Второй матч между «Барселоной» и «Ньюкаслом» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Ньюкасл» по сумме двух встреч победил «Карабах» со счётом 9:3. По итогам общего этапа Лиги чемпионов сине-гранатовые набрали 16 очков и заняли пятое место.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

