«Барселона» ушла от поражения в матче ЛЧ с «Ньюкаслом» благодаря голу на 90+6-й минуте

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Ньюкасл» (Англия) и «Барселона» (Испания). Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Гуида. Матч закончился со счётом 1:1.

На 86-й минуте нападающий «Ньюкасла» Харви Барнс забил первый мяч в игре. На 90+6-й минуте вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.

Второй матч между «Барселоной» и «Ньюкаслом» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Ньюкасл» по сумме двух встреч победил «Карабах» со счётом 9:3. По итогам общего этапа Лиги чемпионов сине-гранатовые набрали 16 очков и заняли пятое место.

