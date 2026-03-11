Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Капитан «Ливерпуля» ван Дейк высказался о поражении в матче с «Галатасараем»

Капитан «Ливерпуля» ван Дейк высказался о поражении в матче с «Галатасараем»
Комментарии

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением относительно проигрыша мерсисайдцев в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:1). Ответная игра состоится 18 марта в Ливерпуле.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Лемина – 7'    

«Мы создали много моментов, но и много допустили. Думаю, в первом тайме были очень близки к тому, чтобы забить. Крайне важно использовать эти возможности и превращать их в голы. Мы играли с хорошей командой в атмосфере высокого давления.

Ответный матч состоится у нас дома. И это, безусловно, наше преимущество. Дома всё в наших руках. Будем играть так, чтобы пройти в следующий раунд», — сказал ван Дейк для сайта УЕФА.

Арне Слот высказался о поражении «Ливерпуля» от «Галатасарая» в Лиге чемпионов

Рекорды «Ливерпуля»:

