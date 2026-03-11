Капитан «Ливерпуля» ван Дейк высказался о поражении в матче с «Галатасараем»
Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением относительно проигрыша мерсисайдцев в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:1). Ответная игра состоится 18 марта в Ливерпуле.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Лемина – 7'
«Мы создали много моментов, но и много допустили. Думаю, в первом тайме были очень близки к тому, чтобы забить. Крайне важно использовать эти возможности и превращать их в голы. Мы играли с хорошей командой в атмосфере высокого давления.
Ответный матч состоится у нас дома. И это, безусловно, наше преимущество. Дома всё в наших руках. Будем играть так, чтобы пройти в следующий раунд», — сказал ван Дейк для сайта УЕФА.
