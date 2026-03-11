Скидки
«Эээ, «Тоттенхэм», ты чего? Жуть какая». Казанский — об игре «шпор» с «Атлетико» в ЛЧ

Спортивный комментатор Денис Казанский отреагировал на игру английского «Тоттенхэма» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступает Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды). На момент написания новости счёт 5:1 в пользу испанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2-й тайм
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Альварес – 15'     4:0 Ле Норман – 22'     4:1 Порро – 26'     5:1 Альварес – 55'     5:2 Соланке – 76'    

«Эээ, «Тоттенхэм», ты чего?! При Франке такого не было…. Жуть какая. Картина Репина «Приплыли», — написал Казанский в телеграм-канале.

Подопечные Игора Тудора пропустили четыре мяча в первые 22 минуты игры. На 17-й минуте тренер заменил вратаря Антонина Кински-младшего на итальянца Гульельмо Викарио.

«Тоттенхэм» играет в ЛЧ, но правда вылетит из АПЛ? Такой жуткой серии не было более 50 лет
«Тоттенхэм» играет в ЛЧ, но правда вылетит из АПЛ? Такой жуткой серии не было более 50 лет
