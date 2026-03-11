«Эээ, «Тоттенхэм», ты чего? Жуть какая». Казанский — об игре «шпор» с «Атлетико» в ЛЧ

Спортивный комментатор Денис Казанский отреагировал на игру английского «Тоттенхэма» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступает Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды). На момент написания новости счёт 5:1 в пользу испанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Эээ, «Тоттенхэм», ты чего?! При Франке такого не было…. Жуть какая. Картина Репина «Приплыли», — написал Казанский в телеграм-канале.

Подопечные Игора Тудора пропустили четыре мяча в первые 22 минуты игры. На 17-й минуте тренер заменил вратаря Антонина Кински-младшего на итальянца Гульельмо Викарио.