«Эээ, «Тоттенхэм», ты чего? Жуть какая». Казанский — об игре «шпор» с «Атлетико» в ЛЧ
Спортивный комментатор Денис Казанский отреагировал на игру английского «Тоттенхэма» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступает Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды). На момент написания новости счёт 5:1 в пользу испанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2-й тайм
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6' 2:0 Гризманн – 14' 3:0 Альварес – 15' 4:0 Ле Норман – 22' 4:1 Порро – 26' 5:1 Альварес – 55' 5:2 Соланке – 76'
«Эээ, «Тоттенхэм», ты чего?! При Франке такого не было…. Жуть какая. Картина Репина «Приплыли», — написал Казанский в телеграм-канале.
Подопечные Игора Тудора пропустили четыре мяча в первые 22 минуты игры. На 17-й минуте тренер заменил вратаря Антонина Кински-младшего на итальянца Гульельмо Викарио.
