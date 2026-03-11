Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Соланке забил второй гол гостей на 76-й минуте

«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Соланке забил второй гол гостей на 76-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Атлетико» (Испания) и «Тоттенхэм Хотспур» (Англия). Встреча проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступает Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды). На данный момент счёт 5:2 в пользу испанской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2-й тайм
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Альварес – 15'     4:0 Ле Норман – 22'     4:1 Порро – 26'     5:1 Альварес – 55'     5:2 Соланке – 76'    

На 76-й минуте Доминик Соланке забил второй гол гостей. Ранее, на шестой минуте, Маркос Льоренте открыл счёт в этой игре и вывел испанскую команду вперёд. На 14-й минуте Антуан Гризманн удвоил преимущество «матрасников». На 15-й минуте Хулиан Альварес забил третий мяч хозяев поля. На 22-й минуте Робен Ле Норман забил четвёртый мяч команды из Мадрида. На 26-й минуте Педро Порро отыграл один мяч. На 55-й минуте Хулиан Альварес оформил дубль.

Ответный матч между этими командами состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Брюгге» со счётом 7:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «шпоры» набрали 17 очков и заняли четвёртое место.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
