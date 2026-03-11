Мор назвал 11 футболистов, которые заслужили сыграть за сборную России в мартовских матчах

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением об 11 футболистах, заслуживающих сыграть в товарищеских матчах сборной России в марте.

27 марта российская национальная команда встретится с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта — с Мали в Санкт‑Петербурге.

«Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Даниил Денисов, Данил Круговой, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Александр Головин, Алексей Миранчук, Дмитрий Воробьёв, Георгий Мелкадзе», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Сборная Мали занимает 54‑е место в рейтинге ФИФА, Никарагуа — 131-е место.

