Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Мор назвал 11 футболистов, которые заслужили сыграть за сборную России в мартовских матчах

Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением об 11 футболистах, заслуживающих сыграть в товарищеских матчах сборной России в марте.

27 марта российская национальная команда встретится с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта — с Мали в Санкт‑Петербурге.

«Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Даниил Денисов, Данил Круговой, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Александр Головин, Алексей Миранчук, Дмитрий Воробьёв, Георгий Мелкадзе», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Сборная Мали занимает 54‑е место в рейтинге ФИФА, Никарагуа — 131-е место.

Фото
Валерий Карпин посетил оба матча Кубка России. Перерыв между играми был всего 20 минут

Крупнейшая победа сборной России по футболу:

Комментарии
